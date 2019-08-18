Видео с места смертельного ДТП с автобусом в Перми появилось в Сети

Пермь, 18 августа. В Сети появилась видеозапись с места ДТП, в котором погиб один и получили травмы 32 человека.

На снятых из салона автомобиля кадрах видно врезавшийся в стену автобус. Рядом находится карета скорой помощи, вокруг работают сотрудники экстренных служб.

ДТП произошло в минувшую субботу около 17.00 (15.00 по московскому времени). Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением. В результате транспорт врезался в бетонную стену недалеко от остановки «Лесозавод».

Городская администрация сообщила, что в момент аварии в автобусе находились 59 человек. В результате ДТП погибла женщина, еще 32 человека получили травмы, уточнили в региональном Минздраве.