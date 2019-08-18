Автоэксперт назвал пять самых привлекательных бюджетных паркетников

Москва, 18 августа. Автоэксперт Дмитрий Попов помог журналистам составить рейтинг из пяти наиболее привлекательных внешне бюджетных кроссоверов.

Во главу списка специалисты поставили отечественный паркетник LADA Vesta Cross Luxe. Эксперт назвал кроссовер «очень неплохим», отметив не только внешнюю привлекательность автомобиля.

На второй позиции оказался Nissan Qashqai. Замыкает тройку лидеров проходимый автомобиль Ford Kuga. Эти кроссоверы входят в околобюджетный сегмент и не считаются дорогими, отметили авторы опубликованного на сайте iReactor рейтинга.

Во второй части списка оказались занявшие четвертую и пятую позицию Renault Duster и Nissan X-Trail.

«В России есть классически устоявшиеся паркетники — это Qashqai и Kuga. Они не очень дорогие и выглядят неплохо. Nissan X-Trail очень интересная внешне машина, но самый ходовой — Renault Duster. С точки зрения эстетики важно помнить, что Duster — повтор японского автомобиля Nissan Terrano. Мне эта машина кажется привлекательной по дизайну. Renault, поднявший «Ладу», сделали очень неплохой кроссовер. Внешне мне машина от LADA нравится очень сильно», — поделился мнением эксперт.

Ранее стало известно, что немецкий автомобиль Volkswagen Tiguan возглавил рейтинг самых продаваемых на российском рынке кроссоверов, стоимость которых составляет около 2 млн рублей. За период с января по июль текущего года россияне купили более 19 тысяч таких кроссоверов.

В рейтинг также вошли Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander, Mazda CX-5 и Nissan X-Trail. Цена всех моделей не превышает 2,01 млн рублей.