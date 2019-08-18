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Украинский депутат восхитился подвигом пилотов российского А321

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Украинский депутат восхитился подвигом пилотов российского А321

Киев, 18 августа. Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев прокомментировал подвиг пилотов А321, экстренно посадивших самолет на кукурузном поле в Подмосковье. Мнением политик поделился в соцсети Facebook.

«Ты просто гордишься людьми, совершившими подвиг. Уважаешь их за то, что не струсили и просто смогли. Чтишь за спасенные жизни. Молодцы», — написал депутат.

Мураев отметил, что «нормальные люди» по национальности не судят.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту совершил жесткую посадку в кукурузном поле в минувший четверг. Лайнер направлялся в Симферополь, но столкнулся со стаей птиц сразу после вылета из аэропорта Жуковский.

Птицы попали в воздухозаборники. Сначала у А321 отключился один двигатель, следом перестал работать второй. Пилотам удалось посадить самолет с убранными шасси и неработающими турбинами. Сразу после посадки пассажиры покинули воздушное судно по надувным трапам, но, несмотря на полные баки, пожара не произошло.

Благодаря героизму пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина были спасены все жизни. В результате инцидента получили травмы 76 человек.

Президент РФ Владимир Путин наградил пилотов самолета А321 званием Герой России. Остальные пять членов экипажа получили ордена Мужества.

Все летевшие в самолете люди получат по 100 тысяч рублей в качестве компенсации. Размеры выплат пострадавшим определят в зависимости от тяжести повреждений. В «Уральских авиалиниях» также сообщили, что премии обязательно получит и экипаж.

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Источник: Facebook
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