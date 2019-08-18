Эксперт Минздрава предложил ввести запрет на продажу алкоголя в жилых районах

Москва, 18 августа. Внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн предложил запретить продажу спиртных напитков в работающих в многоквартирных домах магазинах.

Брюн обратил внимание на опыт Чечни, где до минимума сократили время продажи спиртных напитков. Согласно его предложению, алкоголь должны продавать только крупные алкомаркеты.

«Продажа алкоголя должна быть выведена в крупные алкомаркеты, расположенные не в жилых районах, в удалении от домов», — цитирует нарколога «Парламентская газета».

В небольших населенных пунктах и сельской местности Брюн предложил ввести ограничение продажи алкоголя по времени.

По его словам, у реализации спиртного в жилых районах могут проявляться социальные последствия. Во дворах гуляют дети, которые могут «перенять стереотип», заметил Брюн. Он также выразил надежду, что возраст, с которого разрешается покупка алкоголя, в России повысят до 21 года.

Ранее Газета.ru сообщила, что Минздрав предложил тестировать работников на употребление алкоголя, чтобы уменьшить количество несчастных случаев на производстве. Проверки, согласно инициативе, должны проводиться без уведомления с помощью алкотестера.