США отказались поставлять в Россию углеволокно для телескопа «Спектр-М»

Москва, 18 августа. Британская компания отказалась поставлять в Россию углеволокно для астрофизической космической обсерватории «Спектр-М» проекта «Миллиметрон», после того как ее купил владелец из США. Об этом сообщила директора Физического института РАН Лариса Лихачева.

«До 2012 года мы работали с английской фирмой, которая поставляла нам высокомодульное углеволокно для панелей антенны обсерватории «Спектр-М». Но потом эту фирму купили американцы и год писали нам «теплые» письма», — цитирует Лихачеву РИА Новости.

По ее словам, Физический институт РАН достиг соглашения с японской группой Sumitomo. Она выдала Научно-исследовательскому институту космических и авиационных материалов (НИИКАМ) лицензию на продажу углеволокна. Лихачева подчеркнула, что НИИКАМ пропитывает углеволокно связующим собственной разработки, получая композиционный материал-полуфабрикат (препрег). Из него Физический институт РАН впоследствии делает высокоточные панели.

Лихачева отметила, что поставщики из США также не присылают некоторые уникальные микросхемы, хотя и «говорят хорошие слова». Часть из этих деталей уже заменили, сообщила директор Физического института РАН.

Обсерватория «Спектр-М» с 10-метровым космическим телескопом будет заниматься исследованиями различных объектов Вселенной в инфракрасном и миллиметровом диапазонах. Ученые рассчитывают получить с ее помощью данные о строении и эволюции галактик и их ядер, планетных систем и звезд, информацию о космической пыли, объектах со сверхсильными электромагнитными и гравитационными полями, глобальной структуре Вселенной и органических соединениях в космосе.

Ранее Газета.ru сообщила, что в проекте «Миллиметрон» могут задействовать расположенный в Евпатории радиотелескоп РТ-70.