Лейбл Тимати обвинили в краже фотографии

Москва, 18 августа. Фотограф Михаил Батенев обвинил лейбл известного под псевдонимом Тимати музыканта Тимура Юнусова BlackStar и рэпера из Киева Pabl.a в использовании его фотографии в коммерческих целях без разрешения автора. О «краже» снимка мужчина написал на сайте Пикабу.

Батенев сообщил, что в начале февраля узнал от знакомой об использовании части его фотографии в качестве обложки сингла Pabl.a. Рэпер использовал снимок, на котором татуированные руки фотографа обхватывают шею и лицо девушки. Батенев выразил негодование в сторис в Инстаграме. По словам фотографа, на пост отреагировал сам артист.

Батенева опубликовал скриншоты переписки с Pabl.a. Из них понятно, что музыкант не знал, что картинка могла кому-то принадлежать. Он хотел предложить оставить обложку и «красиво по правилам сотрудничать» в дальнейшем.

Но автора снимка возмутило, что рэпер пользуется работой, которую «взял из Сети и не проверил ее автора», получая за это отчисления. По его словам, BlackStar использовал фотографию без спроса на различных площадках, в том числе в сервисах iTunes, Google-музыка, YouTube и еще на трех платформах.

Фотограф сообщил, что планировал разрешить спор с помощью претензиционного письма, но за три месяца так и не получил на него ответа. Вернувшись в Сургут из заграничной поездки, Батенев приступил к поиску занимающегося авторским правом адвоката и подготовке документов для подачи в суд. В настоящее время иск уже подан, по словам фотографа, документы заняли не менее 70 страниц.

Ранее Газета.ru сообщила, что рэпер L'One (Леван Горозия) подал в суд на Тимати и лейбл BlackStar. Музыкант хочет отсудить у звукозаписывающей компании права на сценический псевдоним и свои песни. Рассматривать иск будет Мещанский суд Москвы.