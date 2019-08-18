Более 40 человек погибли, 100 пострадали при взрыве на свадьбе в Афганистане

Кабул, 18 августа. Более 40 человек погибли и около 100 получили ранения в результате произошедшего на свадьбе в столице Афганистана взрыва. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Tolo News.

Взрыв произошел накануне вечером, около 22.40 (21.40 по московскому времени) на западе Кабула. Погибли 40 человек, ранения получили порядка 100 гостей свадебной церемонии.

Ранее Газета.ru сообщила, что президент США Дональд Трамп заявил о возможности положить конец боевым действиям в Афганистане в течение 10 дней. Но глава Белого дома предупредил, что это приведет к гибели миллионов людей.