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ЦПВС зафиксировал 32 обстрела в Идлибской зоне деэскалации в Сирии

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ЦПВС зафиксировал 32 обстрела в Идлибской зоне деэскалации в Сирии

Дамаск, 18 августа. Боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия 32 раза за прошедшие сутки. Об этом на брифинге сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Алексей Бакин.

По его словам, незаконные вооруженные формирования продолжают допускать нарушения режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации. За минувшие сутки боевики обстреляли десятки населенных пунктов.

Российский центр по примирению призвал командиров боевиков встать на путь мирного урегулирования в подконтрольных им районах и отказаться от вооруженных провокаций.

Ранее Газета.ru сообщила, что боевики экстремистской организации «Тахрир аш-Шам» сбили самолет Су-22 сирийских ВВС на границе провинций Идлиб и Хама. Пилот истребителя успел катапультироваться, но попал в плен.

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Источник: РИА Новости
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