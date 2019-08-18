Депутат Рады заявил об уничтожении украинского производства

Киев, 18 августа. Украинские власти за последние годы уничтожили производство и научно-техническое будущее страны. Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявил Депутат Верховной рады Евгений Мураев.

«В последние годы вместо украинских тракторов, комбайнов, локомотивов и строительной техники власть закупает импортные аналоги, убивая свое производство и научно-техническое будущее страны. Наши соседи устраняют украинских производителей, как конкурентов руками нашей же власти», — написал Мураев.

Депутат напомнил о развернувшейся вокруг Харьковского конструкторского бюро имени Морозова (ХКБМ) ситуации. По словам Мураева, конструкторское бюро разработало лучший танк Второй мировой войны Т-34, а также современные танки Т-80УД, «Ятаган» и «Оплот», бронетранспортеры БТР-3 и БТР-4, тяжелую боевую машину пехоты БТМП-84 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-Оплот.

Но из-за штрафов министерства обороны Украины и отсутствия финансирование предприятие может закрыться. Мураев отмечает, что в настоящее время ХКБМ не получает заказов на изготовление новой продукции и не имеет денег для разработки перспективных образцов, а за невыполненные контракты конструкторскому бюро грозит многомиллионный штраф.

Мураев подчеркнул, что предприятие имеет большой экспортный потенциал и производит продукцию с высокой добавочной стоимостью. Однако оно оказалось под угрозой уничтожения.

Ранее депутат заявлял, что около 90% Украины живет за счет инфраструктуры, построенной во времена СССР, сообщила газета «Известия». Мураев отмечал, что большинство украинских городов еще находятся в далеком советском прошлом, величие и гордость за которое активно отрицают на Украине.