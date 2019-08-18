National Interest рассказало о перспективах ВМФ России

Вашингтон, 18 августа. Военно-морской флот (ВМФ) России избавляется от устаревающих крупных кораблей в пользу более современных малых, превращаясь в региональную силу. О перспективах российских военно-морских сил пишет американское издание The National Interest.

Авторы материала отмечают, что российский флот в настоящее время эксплуатирует менее 30 крупных крейсеров, эсминцев и фрегатов и около 150 патрульных катеров, противоминных кораблей и корветов водоизмещением в несколько сотен или тысяч тонн. В то же время Военно-морские силы (ВМС) США имеют более 100 крупных кораблей и лишь 20 малых.

В качестве возможных противников американского флота эксперты рассмотрели российские ВМС и наращивающий возможности ВМФ Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Авторы материала отмечают, что флот США в общей сложности способен переносить порядка 12 тысяч наступательных ракет, тогда как китайские и российские ВМС по 5,2 тысячи и 3,3 тысячи таких ракет соответственно.

«Всего американский флот вытесняет 4,6 миллиона тонн воды. Китайский флот вытесняет 1,8 миллиона тонн. Российский флот вытесняет всего 1,2 миллиона тонн», — приводит данные The National Interest.

Козырем России, по мнению аналитиков, становятся современные малые ракетные корабли вроде недавно прошедшего испытания «Смерча», модернизированные дизель-электрические подлодки и корветы.

«Хотя эти суда малы, они обладают серьезной огневой мощью. В последние годы корветы с Каспийского моря нанесли удар «Калибрами» по целям в Сирии — и при этом все они никогда не покидали российских вод», — рассказали в издании.

Авторы материала отмечают, что флот России укладывается в оборонительную доктрину Москвы. Но ВМС США и Китая опережают российские по некоторым показателям.

Ранее в Минобороны России сообщили, что госиспытания фрегата «Адмирал Касатонов» начнутся в сентябре, пишет газета «Известия». Корабль проекта 22350 на неделю выйдет для отработки завершающего этапа заводских ходовых испытаний в Балтийское море, после этого запланированы госиспытания.