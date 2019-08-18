Шойгу пригласил страны НАТО поучаствовать в соревнованиях АрМИ

Москва, 18 августа. Российские военные будут рады увидеть, на что способны команды армий стран НАТО на Армейских международных играх (АрМИ). Об этом заявил министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу.

«Начну с того, что мы будем рады видеть на наших играх любую из стран НАТО. И рады будем не только встречать их здесь, но посмотреть на их технику, посмотреть, на что они способны», — отметил в эфире телеканала «Россия-1» министр.

Шойгу отметил, что «лучше понять друг друга» на АрМИ, чем ждать, когда представится «другая возможность», которой «не хотелось бы».

Глава Минобороны подчеркнул, что страны НАТО были приглашены на конкурс. По его словам, свое согласие на участие давали многие государства.

Ранее газета «Известия» сообщила, что сборная России победила в проходившей в рамках «АрМИ-2019»в финальной эстафете танкового биатлона.