Легкомоторный самолет упал на жилой дом в штате Нью-Йорк

Нью-Йорк, 18 августа. Небольшой самолет Cessna 303 с тремя людьми на борту упал на жилой дом в окрестностях города Покипси (штат Нью-Йорк). Об этом со ссылкой на Федеральное авиационное управление (ФАУ) США в субботу сообщил местный филиал телеканала ABC.

Самолет поднялся в воздух с небольшого аэропорта на юге штата и должен был приземлиться около Покипси. О судьбе находившихся на борту людей информации пока нет.

ФАУ начало расследование происшествия.

Ранее газета «Известия» сообщила, что эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили расшифровку «черных ящиков» с борта совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Московской области самолета А321.

По данным СМИ, исходя из записи переговоров экипажа с диспетчерами, последние предупреждали пилотов о пролетах птиц над летным полем.