Киев, 18 августа. Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал три вещи, которые, по его мнению, пугают Россию. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению Петра Алексеевича, более всего Москву устрашают «единство и решительность Украины», а также курс Киева на сближение с ЕС и НАТО.

«Ничто так не пугает Россию, как наши единство и решительность. Полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы — крупнейшая угроза для агрессии Российской Федерации», — убежден политик.

Следует отметить, что на протяжении всей каденции Порошенко отличала антироссийская риторика. Он обвинял Москву в «агрессии» против Украины, способствовал сокращению до минимума экономических связей между государствами. Порошенко также регулярно призывал западных партнеров к усилению санкций против Москвы. Такая позиция главы государства не нашла отклика среди украинских граждан.

К тому же, экономическая политика Киева после победы «революции достоинства» привела к резкому снижению благосостояния жителей страны. В этом свете сокрушительное поражение Порошенко на президентских выборах выглядело предрешенным.

Ранее стало известно, что в Соединенных Штатах против Порошенко завели несколько уголовных дел. Одно из них касается нецелевого расходования кредитных средств, выделенных Международным валютным фондом.