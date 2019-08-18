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Политика

Порошенко назвал три вещи, которых якобы боится Россия

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Порошенко назвал три вещи, которых якобы боится Россия

Киев, 18 августа. Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал три вещи, которые, по его мнению, пугают Россию. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению Петра Алексеевича, более всего Москву устрашают «единство и решительность Украины», а также курс Киева на сближение с ЕС и НАТО.

«Ничто так не пугает Россию, как наши единство и решительность. Полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы — крупнейшая угроза для агрессии Российской Федерации», — убежден политик.

Следует отметить, что на протяжении всей каденции Порошенко отличала антироссийская риторика. Он обвинял Москву в «агрессии» против Украины, способствовал сокращению до минимума экономических связей между государствами. Порошенко также регулярно призывал западных партнеров к усилению санкций против Москвы. Такая позиция главы государства не нашла отклика среди украинских граждан.

К тому же, экономическая политика Киева после победы «революции достоинства» привела к резкому снижению благосостояния жителей страны. В этом свете сокрушительное поражение Порошенко на президентских выборах выглядело предрешенным.

Ранее стало известно, что в Соединенных Штатах против Порошенко завели несколько уголовных дел. Одно из них касается нецелевого расходования кредитных средств, выделенных Международным валютным фондом.

«Есть основания полагать, что все эти деньги ушли не по назначению, их вывели в виде рефинансирования на коммерческие банки, а дальше они разошлись по карманам. Все это делалось по распоряжению Порошенко»,  — цитирует Газета.ru американского бизнесмена Сэма Кислина. 

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Источник: РИА Новости
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