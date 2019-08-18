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Сенатор Совфеда оценил идею Минздрава штрафовать за курение на работе

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Сенатор Совфеда оценил идею Минздрава штрафовать за курение на работе

Москва, 18 августа. Сенатор Совфеда России Валерий Рязанский оценил идею Минздрава штрафовать за курение на работе. Парламентарий полагает, что инициатива заслуживает поддержки.

В то же время, по его мнению, в борьбе с курением следует отдавать предпочтение стимулам, а не запретам и ограничениям. Рязанский добавил, что законное использование штрафов в этом случае возможно лишь при условии соответствующего регулирования коллективными договорами.

«Я бы отнесся положительно. Прежде всего, воспользовался бы мотивационными способами. Потому что, конечно, штрафные санкции вряд ли можно ввести в силу того, что для этого нужно сделать специальные исключения из коллективного договора, чтобы воспользоваться такого рода санкциями», — полагает Рязанский.

Сенатор подчеркнул, что поддерживает все формы борьбы с вредными привычками, передает RT.

Ранее Газета.ru сообщала, что в Черногории запретили курить в общественных местах. Нарушителям этого запрета грозит крупный штраф. При этом эксперты выражают сомнения в эффективности изменений в законодательство. Дело в том, что формально в Черногории уже давно действует запрет на курение в общественных местах. Однако на практике требование закона зачастую игнорируется. 

Также сообщалось, что в России могут ввести штрафы за курение несовершеннолетних лиц. Специалисты отмечают, что многие современные подростки знакомятся с сигаретой в возрасте 11 лет, и даже младше. 

«На самой пачке необходимо указать состав сигарет. 30% курящих людей самостоятельно откажутся от курения, как только прочтут эту информацию. Для компаний, которые производят сигаретную продукцию, необходимо ввести 70%-ный налог на здоровье», — убежден глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

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Источник: Газета.ru
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