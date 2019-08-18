Грозный, 18 августа. Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков ответил на слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о «позорном судействе».

По мнению Глушакова, заявление Дзюбы выглядит неуместно. Футболист «Ахмата» убежден, что его одноклубники тоже пострадали от ошибок судейской бригады.

«Понятно, что позор, когда дома теряют очки. А когда у нас игрока удаляют, а у них Смольникова — нет? Когда люди с двух ног катятся и им не показывают желтые карточки? Это не позор? Мы молчим, ничего не говорим. Давайте не будем говорить «позор», — цитирует Газета.ru.

В матче шестого тура чемпионата России по футболу питерский «Зенит» на своем поле не сумел сломить сопротивление грозненского «Ахмата», хотя гости уже на старте поединка остались в меньшинстве.

По ходу встречи главный судья принял несколько спорных решений, вызвавших недовольство тренерского штаба «Зенита» и нападающего команды Артема Дзюбы. Судья не засчитал хозяевам два забитых мяча.

Ранее Сергей Семак высказался о работе бригады арбитров на матче «Зенит» — «Ахмат». Об этом писала RT.