Вучич пригласил Шойгу в Белград и попросил оценить развитие армии Сербии

Москва, 18 августа. Президент Сербии Александар Вучич пригласил главу министерства обороны России Сергея Шойгу в Белград. Он попросил главу российского военного ведомства оценить уровень развития вооруженных сил балканской республики. Слова сербского лидера непосредственно передал министр обороны страны Александр Вулин.

«Наш президент и верховный главнокомандующий Александар Вучич передает вам самые теплые приветствия и его личное приглашение приехать в Белград, в Сербию, чтобы лично увидеть, как ушла вперед армия Сербии благодаря вашему личному участию, стала более боеспособной», — отметил глава военного ведомства Сербии.

В свою очередь, Шойгу отметил высокую интенсивность развития отношений Москвы и Белграда.

Ранее Шойгу отметил вклад Армении в нормализацию гуманитарной ситуации в Сирийской Арабской Республике. Об этом писала RT.