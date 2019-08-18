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Россия

Вучич пригласил Шойгу в Белград и попросил оценить развитие армии Сербии

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Вучич пригласил Шойгу в Белград и попросил оценить развитие армии Сербии

Москва, 18 августа. Президент Сербии Александар Вучич пригласил главу министерства обороны России Сергея Шойгу в Белград. Он попросил главу российского военного ведомства оценить уровень развития вооруженных сил балканской республики. Слова сербского лидера непосредственно передал министр обороны страны Александр Вулин.

«Наш президент и верховный главнокомандующий Александар Вучич передает вам самые теплые приветствия и его личное приглашение приехать в Белград, в Сербию, чтобы лично увидеть, как ушла вперед армия Сербии благодаря вашему личному участию, стала более боеспособной», — отметил глава военного ведомства Сербии.

В свою очередь, Шойгу отметил высокую интенсивность развития отношений Москвы и Белграда.

Ранее Шойгу отметил вклад Армении в нормализацию гуманитарной ситуации в Сирийской Арабской Республике. Об этом писала RT.

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Источник: ТАСС
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