Москва, 17 августа. «Оппозиционеры» все чаще используют инвалидов-колясочников, чтобы создать нужную «картинку» для Запада.

Использование людей с ограниченными возможностями в противоправных целях — один из подлых приемов организаторов незаконных сборищ в Москве. Журналист Игорь Мальцев отмечает также постоянные попытки «оппозиционеров» спровоцировать власти. В частности, он напомнил о несакнционированном митинге, неловко замаскированном под «прогулку».

«Мы что, ослепли и оглохли и не было такого призыва на санкционированном митинге? Был. То есть налицо провокация», — рассуждает Мальцев.

В Москве прошла серия митингов в поддержку «независимых кандидатов», недопущенных к выборам из-за массовой подделки подписей. Полиция также обнаружила квартиру, где подделывались подписи в поддержку юриста так называемого ФБК Любови Соболь. Выяснилось также, что значительная часть подписей была выполнена от имени «мертвых душ».

Ранее канадская журналистка высказалась о митинге, состоявшемся в Москве 10 августа. Об этом писала RT.