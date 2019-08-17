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Россия

Шойгу поблагодарил армянских саперов и врачей за помощь Сирии

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Шойгу поблагодарил армянских саперов и врачей за помощь Сирии

Москва, 17 августа. Министр обороны России Сергей Шойгу поблагодарил армянских саперов и медиков за помощь Сирийской Арабской Республике.

В ходе встречи с армянским коллегой Давидом Тонояном Шойгу отметил значимый вклад Армении в налаживание мирной жизни в САР.

«Это огромная работа, которая не может быть не замечена и, безусловно, вносит свой вклад в нормализацию обстановки в этом регионе», — подчеркнул глава российского военного ведомства.

Шойгу выразил уверенность, то впереди у Москвы и Еревана еще много работы, и стратегическое партнерство между Россией и Арменией будет развиваться.

Ранее Шойгу поставил задачу восстановить научно-исследовательский глубоководный аппарат ВМФ России, на котором произошел пожар. 

Также глава министерства обороны РФ заявил, что будет рад странам-участницам НАТО на АрМИ. Об этом писала RT.

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