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Шайка Навального «слила» протест, отказавшись помогать арестованным провокаторам

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Шайка Навального «слила» протест, отказавшись помогать арестованным провокаторам

Москва, 17 августа. Организаторы незаконных митингов в Москве не оказывают никакой помощи задержанным митингующим. Одновременно наблюдается постоянное сокращение числа желающих поддержать «независимых кандидатов», которых не допустили к выборам в столичную Думу из-за массовой подделки документов.

17 августа на пикет вышло так мало людей, что даже организаторы постеснялись огласить количество своих сторонников. При этом блогер Алексей Навальный и другие «идейные вдохновители» незаконных действий не оказывают задержанным никакой помощи.

Юрист так называемого ФБК Любовь Соболь, которую уже привлекали к ответственности за нарушения законодательства, 17 августа не приняла участия в сборище. Она пояснила, что находится за пределами Москвы.

Шайка Навального «слила» протест, отказавшись помогать арестованным провокаторам

Серия акций в Москве прошла после недопуска к выборам в Московскую городскую Думу «независимых кандидатов», которые массово подделывали подписи в свою поддержку. Правоохранители обнаружили квартиру, где подделывались документы в пользу юриста так называемого ФБК Любови Соболь. Как выяснилось, значительную часть электората «независимых кандидатов» составили «мертвые души».

Наиболее многочисленным оказался митинг, состоявшийся 10 августа. Его организаторы потратили огромные деньги, чтобы привлечь медийных личностей. Только короткий выход Юрия Дудя обошелся более, чем в два миллиона рублей.

Шайка Навального «слила» протест, отказавшись помогать арестованным провокаторам

Об очередной акции «оппозиции» ранее сообщала RT.

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Источник: Nation News
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