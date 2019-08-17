Член ОП обвинил олигарха Ходорковского в финансировании незаконных митингов

Москва, 17 августа. Член Общественной палаты РФ Михаил Аничкин заявил о причастности олигарха Михаила Ходорковского к организации незаконных митингов в Москве.

По его мнению, бывший владелец ЮКОСА финансирует акции «оппозиции». В частности, он вкладывал средства в акцию, состоявшуюся 17 августа.

«С учетом последних действий Михаила Борисовича Ходорковского, последние несколько лет, у него явное стремление создать любой блок, который будет стоять в оппозиции к действующей власти. Поэтому, исходя из всех его попыток финансировать любых, кто может что-либо произнести или произвести какое-то действие против власти», — полагает Аничкин, слова которого цитирует «Политика сегодня».

Он добавил, что Ходорковский, по всей видимости, не отказался от своих политических амбиций. В Москве прошла серия митингов в поддержку «независимых кандидатов», которых не допустили к выборам в столичную Думу из-за массовой подделки подписей. «Оппозиционеры» не стеснялись фальсифицировать даже подписи умерших людей. Общее количество недостоверных автографов существенно превысило предельно допустимый законодательством уровень. Также была обнаружена квартира, в которой подделывались документы для юриста так называемого ФБК Любови Соболь. Правоохранители выехали на вызов по заявлению законного собственника жилища. Тот заявил, что в квартире находятся подозрительные и неизвестные ему личности. Об очередной акции «оппозиции» ранее сообщала RT.