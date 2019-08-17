 Никто не пришел: организаторы пикета в Петербурге остались в одиночестве. ФАН-ТВ

Ряды оппозиционеров в Петербурге тают на глазах, а одиночные пикеты сбавляют обороты.

Одиночные пикеты в Петербурге стали действительно одиночными… И единичными. Субботним солнечным днем горе-оппозиционеры приглашали всех собраться на Дворцовой площади, у Гостиного двора, возле «Дома Зингера», у торгового центра «Галерея» и на главных проспектах Северной столицы. Обещали раздавать ленты и цветы. Однако сами же на свои акции не явились.

Ни цветов, ни красочных лент, ни бедолаг-оппозиционеров. Даже сказки на Малой Конюшенной улице собрали куда больше людей, чем акция, которую планировали провести. Видимо петербуржцы уже устали от сказок оппозиционеров и предпочли игру профессиональных актеров.

Возле Дома книги можно было встретить только танцующих аниматоров, одиноких рекламщиков и скучающих полицейских. У Гостиного двора многолюдно и толпы туристов. Именно здесь решили собраться несколько одиночных пикетчиков. Сменяли друг друга, выходили с разными плакатами, но примерно с одинаковым смыслом. Однако «одиночными» они оказались в прямом смысле этого слова, ведь никакой особенной реакции и интереса у горожан не вызывали. Здесь же выстроились наряды полицейских, ОМОН и Росгвардия. Правоохранители были готовы мгновенно устранять всевозможные беспорядки.

Активные петербуржцы, которым такие методы политической борьбы «оппозиционеров» уже надоели, решили высказать свою точку зрения. Они тоже пришли сюда со своими лозунгами.

«Мы против бездумных протестов, которые устраивает оппозиция, которая, так понимаю, не способна найти какие-то законные пути донесения своей информации, и они часто подделывают подписи, а потом удивляются, почему все происходит так, как происходит», — говорят петербуржцы.

«Когда митинг не санкционирован, могут не перекрыть какую-то территорию, которая определена только для митинга, и, конечно, огромное скопление людей, которое никак не контролируется, затрудняет движение других людей», — возмущаются горожане.

«Петербургу не нужны митинги, Петербургу нужна любовь», «Нет бездумному протесту» — с такими транспарантами петербуржцы вышли к Гостиному двору. Незаконные акции «оппозиционеров» сознательные граждане считают неверным методом борьбы. Да и в целом обеспокоены, что призывы мешают общественному порядку и мирной жизни горожан.

«Я считаю, нужно решать проблемы мирным путем, а не устраивать общественные беспорядки», — поделился петербуржец.

«Пришел на пикеты одиночные, чтобы выразить свою позицию по поводу протестов, что это неправильная методика решения проблем», — говорит возмущенный житель Северной столицы.

«Я считаю, что Навальный далеко не честен с народом, и возможно он коррупционер. Было недавнее расследование про ФБК, что они отмывали миллиард рублей. Навальный очень мутная личность и до сих пор не понятно, кто за ним стоит», — считает участник пикета.

Одиночные пикеты продолжались несколько часов. Одни активисты вели себя более спокойно, другие пытались произносить душещипательные речи.

На этом субботняя акция «оппозиционеров» в Петербурге завершилась. Как выяснилось, подобные мероприятия вызывают только неудобства и раздражение. Зачем «оппозиция» пытается превратить важные политические события страны в шоу — непонятно.