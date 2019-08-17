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Марков назвал митинги оппозиции в Москве новой формой политической войны

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Марков назвал митинги оппозиции в Москве новой формой политической войны

Москва, 17 августа. Разработка стратегии и координация незаконных акций в Москве осуществляется из-за границы, главной целью митингов, в том числе несанкционированных, является создание «российского Майдана», считает депутат Государственной думы РФ пятого созыва, директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Стратегия проведения митингов в Москве без сомнения координируется из-за границы. Я думаю, что стратегически и ключевые решения принимаются именно там», — заявил Марков в комментарии «ПолитРоссии».

Эксперт уверен, что реальными организаторами всех акций являются те, кто вывел людей на протесты против президента Украины Виктора Януковича, которые затем переросли в Майдан. Целью этих организаторов является повторении украинского сценария в России.

«Это, я бы сказал, современная форма политической войны. Руководители [оппозиции] действуют в интересах других государств и теснейшим образом координируют свою основную стратегию с тайными политическими штабами», — добавил Марков.

Марков назвал митинги оппозиции в Москве новой формой политической войны

Эксперт отметил, что реальные действия так называемой «оппозиции» скрываются от рядовых участников и тем более последователей. Марков подчеркнул, что те «оппозиционеры», которые не видят этих денег с Запада, просто не включены в «реальные штабы, где принимаются реальные решения».

В Москве в июле и августе состоялись сразу несколько незаконных митингов в поддержку отстраненных выдвиженцев, уличенных в подделке подписей. Так, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли колоссальное количество поддельных подписей — 14% липовых автографов. Кроме того, в листах Соболь встречались «мертвые души». Обнаруженные поддельные подписи у Соболь не стали новостью, ведь еще в ходе предвыборной кампании в одной из московских квартир обнаружили целый офис по рисовке автографов в ее пользу.

Кроме того, власти Москвы пошли навстречу «оппозиционерам» и разрешили провести согласованный митинг 10 августа на проспекте Сахарова. Участие в акции приняли популярные исполнители и блогеры, митинг превратился в обычный концерт.

Организаторы акции остались недовольны «слишком мирным» мероприятием и стали призывать устроить незаконное шествие. Так называемая «прогулка» сопровождалась погромами: провокаторы разбивали машины, жгли дымовые шашки и препятствовали движению транспорта.

Как отметил бывший сотрудник штаба Алексея Навального Виталий Серуканов, оппозиция предала доверие властей Москвы. Мэрия столицы разрешила провести согласованный митинг, но оппозиционеры устроили из него массовые беспорядки.

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