Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Беспилотник ВВС США провел разведку у берегов Крыма

49
0 Оставить комментарий

Беспилотник ВВС США провел разведку у берегов Крыма

Симферополь, 17 августа. Стратегический беспилотник Военно-воздушных сил США провел разведку вдоль российского побережья Черного моря у берегов Крыма, об этом сообщил мониторинговый ресурс Plane Radar.

По данным ресурса, БПЛА Global Hawk взлетел с итальянской базы в субботу утром. Беспилотник провел мониторинг у линии разграничения в Донбассе, а потом у берегов Крыма. У берегов полуострова БПЛА заметили около 17.00 по московскому времени, затем беспилотник направился в сторону Краснодара.  

В Миноборны РФ отмечают рост активности иностранных разведывательных аппаратов, в числе которых и беспилотники, у российских границ — над Черным и Балтийским морями. Накануне Plane Radar сообщил о полете самолета-разведчика ВВС США вокруг Калининградской области. Самолет-разведчик Boeing RC-135V взлетел с британской авиабазы «Милденхолл» и совершил облет Калининградской области над Балтийским морем.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров