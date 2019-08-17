Беспилотник ВВС США провел разведку у берегов Крыма

Симферополь, 17 августа. Стратегический беспилотник Военно-воздушных сил США провел разведку вдоль российского побережья Черного моря у берегов Крыма, об этом сообщил мониторинговый ресурс Plane Radar.

По данным ресурса, БПЛА Global Hawk взлетел с итальянской базы в субботу утром. Беспилотник провел мониторинг у линии разграничения в Донбассе, а потом у берегов Крыма. У берегов полуострова БПЛА заметили около 17.00 по московскому времени, затем беспилотник направился в сторону Краснодара.

17:35 мск.

Разведывательный полёт вдоль Российского???????? побережья Чёрного моря. pic.twitter.com/FH6vG1lBF1 — PlaneRadar (@ua4wiy_) August 17, 2019

В Миноборны РФ отмечают рост активности иностранных разведывательных аппаратов, в числе которых и беспилотники, у российских границ — над Черным и Балтийским морями. Накануне Plane Radar сообщил о полете самолета-разведчика ВВС США вокруг Калининградской области. Самолет-разведчик Boeing RC-135V взлетел с британской авиабазы «Милденхолл» и совершил облет Калининградской области над Балтийским морем.