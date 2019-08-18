Сирия, 18 августа. Курды принудительно направляют мирных жителей к сирийско-турецкой границе. При поддержке ВКС РФ сирийская армия освободила четыре поселения в Идлибе. Силы западного альянса провели десантную операцию в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжили работу на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обследовали район населенного пункта Айяш в Дейр-эз-Зоре; освободили четыре деревни на юге Идлиба.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): заявила о гибели пяти курдских бойцов у города Мареа на севере Алеппо; проводит незаконные задержания сирийцев в Африне; казнила двух человек в северо-восточной части Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: задействовала смертника в Идлибе.

«Исламское государство»1: организовало вылазку на позиции САА на западе Дейр-эз-Зора; взяло на себя ответственность за подрыв автомобиля SDF**** в Хасаке.

Курды: понесли потери в результате вылазки неизвестных на юго-востоке Дейр-эз-Зора; подозреваются в организации взрыва в городе Азаз в Алеппо; вынуждают гражданских лиц выстраиваться вдоль сирийско-турецкой границы в Хасаке.

Международная коалиция: провела десантную операцию на юге провинции Хасака.

Провинция Алеппо

На севере региона накануне возобновились вооруженные стычки в районе Тель-Рифата. Как передавал военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork), перестрелки фиксировались недалеко от населенных пунктов Шейх-Исса и Харбул. Также оппозиционный интернет-портал Step News Agency сообщал о столкновениях вблизи города Мареа, во время которых были убиты пять курдских радикалов.

Поступали сведения о бедственном положении сирийцев, проживающих в занимаемых протурецкими боевиками районах. Согласно данным информационного портала ANF News, два человека были казнены в городе Джараблус вблизи сирийско-турецкой границы по подозрению в шпионаже в пользу «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Кроме того, вновь сообщалось о преступной деятельности «Сирийской свободной армии» (ССА) и подконтрольных ей бандгрупп в Африне. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что на территории кантона участились случаи похищений и арестов гражданских лиц с целью получения выкупа. Агентство новостей Syrian Network for Human Rights сообщало о том, что двое мужчин по имени Мохаммад Абейд Хамреш и Абдо Халил Хессо были задержаны в поселении Кахра севернее Африна. Их местонахождение до сих пор не было установлено.

Произошел взрыв в городе Азаз, оккупированном протурецкими исламистами. По сведениям Twitter-канала (huseyinbozan), сработало СВУ, заложенное в одном из автомобилей в центре населенного пункта. Предполагается, что к установке бомбы имеют отношение радикалы группировки «Силы освобождения Африна».

Провинция Дейр-эз-Зор

Курды вновь столкнулись с террористической деятельностью подпольных ячеек «Исламского государства» на юго-востоке провинции. Twitter-канал (Step_Agency) передавал, что группа курдских бойцов попала под обстрел неизвестных вооруженных людей, которым удалось скрыться на мотоцикле. Под огнем налетчиков три джихадиста «Демократических сил Сирии» (SDF) получили ранения.

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) тем временем продолжили обследование районов, расположенных недалеко от линии соприкосновения сил с курдами. По данным новостного портала DeirezZor 24, были проведены обыски в окрестностях населенного пункта Айяш северо-западнее административного центра региона.

Во второй половине дня стало известно о внезапной вылазке исламистов на западе региона. Медиапортал Masar Press Agency передавал, что группа боевиков ИГ1 попыталась атаковать КПП Сирийской арабской армии (САА) вблизи населенного пункта Кобаджиб. Никакой информации о последствиях налета не поступало. Местные активисты уверены, что террористы пробрались на подконтрольные САА территории со стороны «Ат-Танфа».

Провинция Даръа

Еще одно нападение неизвестных произошло в провинции. Информационный портал Masar Press Agency заявлял об убийстве имама одной из мечетей населенного пункта Альма северо-восточнее Даръа. Никаких подробностей о произошедшем до сих пор не поступало. В проведении налета подозреваются джихадисты незаконных бандгрупп, в оккупации которых ранее находилась часть территорий региона. Как известно, полностью Даръа перешла под контроль Сирийской арабской армии (САА) в конце июля прошлого года. Тем не менее некоторые из боевиков все еще могут скрываться в пустынных областях региона. При этом многие военные эксперты уверены, что «спящие ячейки» координируют свои действия с силами международной коалиции, базирующимися на базе «Ат-Танф» в Хомсе.

Провинция Идлиб

В южной части провинции в минувшие сутки продолжились боестолкновения между правительственными войсками и джихадистами вооруженной оппозиции. Поддержку Сирийской арабской армии (САА) оказывали ВКС РФ и ВВС Сирии, передавал военный источник в Twitter (IdlibPlus). Авиаударам союзной авиации подверглись военные объекты джихадистов террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» во главе с «Джебхат Ан-Нусрой»1*** вблизи населенных пунктов Маарет Хурма, Карсаа, Дейр Шарки, Хазарин и Маар Шурин. Информагентство Sham FM передавало, что боевые вылеты союзников позволили САА продвинуться на данном направлении и занять поселения Абидин, Хирбет-Абидин, Магар Аль-Хамам и Хорш Ат-Тавиля.

В свою очередь джихадисты направили очередную партию подкреплений в зону боевых действий. Так, к линии фронта были переброшены отряды формирования «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир». В попытке противостоять наступлению сил САР боевики задействовали смертника на «джихад-мобиле» недалеко от поселения Мадайя. Тем не менее приблизиться к позициям сирийских солдат ему не удалось. Позднее исламисты заявили об уничтожении танка САА и гибели нескольких солдат вблизи Сукейка, однако подтверждения данная информация так и не получила.

Провинция Хасака

Поступили подробности о недавних вылетах ВВС возглавляемой США международной коалиции в Хасаке. По сведениям военного источника в сети Twitter (RojavaNetwork), силы западного альянса провели десантную операцию в районе населенного пункта Аль-Атала, арестовав трех джихадистов «Исламского государства». Напомним, информация об активизации вылетов самолетов коалиции поступала еще в субботу. Между тем подконтрольные ИГИЛ1 медиапорталы заявили о причастности членов группировки к подрыву автомобиля курдской «милиции» «Асайиш» на окраине Хасаки.

Во второй половине дня стало известно о том, что курды принудительно направили ряд гражданских лиц к границе с Турцией, чтобы подобным образом вынудить Анкару отменить возможную операцию. Напомним, как сообщал лидер «Демократических сил Сирии» (SDF) Мазлум Абди, окончательное решение по формированию «зоны безопасности» на севере Сирии все еще не было принято.

1 Организация запрещена на территории РФ.