Боевики заявили о контратаке на юге Идлиба, не понимая, что их судьба в Сирии предрешена

Боевики, продолжающие сопротивление на юге провинции Идлиб, заявили о якобы предпринятом ими контрнаступлении в районе освобожденного города Сукейк, передает портал Al Masdar News. Эти сообщения, однако, не получили никаких подтверждений. Но могут ли исламисты вообще рассчитывать на принципиальный поворот ситуации в свою пользу? Выясняло Федеральное агентство новостей (ФАН).

Согласно уверениям радикалов, их атаки велись под командованием террористов «Хайят Тахрир аш-Шам». По их словам, боевикам в ходе нескольких часов противостояния с Сирийской арабской армией (САА) будто бы удалось отбить часть позиций недалеко от Сукейка, расположенного к востоку от стратегического Хан-Шейхуна.

Напомним, правительственные силы отбили Сукейк на прошлой неделе, после того как подразделения САА прорвали линии обороны джихадистов на близлежащих к населенному пункту холмах. С тех пор на этом направлении фиксировались лишь временные перестрелки: исламисты наносили удары по городу, в то время как сирийские военнослужащие отвечали огнем по объектам террористов.

Основные успехи в последние дни войсками САР были достигнуты в западных предместьях Хан-Шейхуна. Так, буквально накануне вечером в том районе были освобождены еще четыре деревни. Не исключено, что радикалы своими сообщениями о псевдоэффективных контратаках на другом фланге просто отчаянно пытаются отвлечь внимание от этого.

Впрочем, уверен независимый журналист и политолог Александр Асафов, локальные позиционные стычки не столь важны при оценке общей картины происходящего в Идлибе. По его мнению, все, безусловно, говорит в пользу САА, и успех правительственной армии уже практически необратим. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом ФАН.

«Боевики смогут рассчитывать на реванш лишь в одном случае: если они получат извне мощную поддержку в виде денег, оружия, а также помощи в логистике, то есть в перемещении достаточного количества живой силы и боевых средств к линии фронта. Без этого — даже если в рядах исламистов вдруг прекратятся все внутренние разборки — они обречены. В любом другом случае операция сирийских войск рано или поздно закончится планомерным итогом, то есть полным освобождением Идлибской зоны и восстановлением мирной жизни на этой территории», — убежден эксперт.

Внешние участники конфликта, многие из которых до сих пор незаконно оккупируют те или иные районы Сирии, однако, могут существенно замедлить дальнейший ход операции правительственной армии САР. Иностранные интервенты рассчитывают на сохранение очагов нестабильности в арабской республике.

«Возможна ли динамика, связанная с усилением поддержки со стороны зарубежных покровителей боевиков? Возможна. Ситуация в регионе очень напряжена, и потому этим «меценатом» могут стать не только Соединенные Штаты. Свой вклад в сохранение анклава джихадистов через свои прокси могут внести британские, израильские и турецкие спецслужбы. Все они заинтересованы в продолжении происходящего внутри Идлибской зоны хаоса. Но американцы сейчас отвлечены многими другими внешними вопросами, поэтому вступить в игру тут с большей долей вероятности может кто-то из их союзников», — обратил внимание собеседник ФАН.

Тем не менее в глобальном смысле даже это уже, наверняка, не переломит всю ситуацию в пользу исламистов. Идлиб — последний, хотя и очень укрепленный оплот боевиков. Возможно, на его освобождение потребуется больше времени, но будущий позитивный исход все же уже предрешен.