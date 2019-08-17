Сирия, 17 августа. Курды задержали пятерых гражданских активистов в Ракке. САА направила подкрепление из Дамаска в Идлиб. Бойцы проправительственного ополчения «Хашд Аш-Шааби» отразили нападение ИГ1 в иракском Киркуке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: возобновили боевые вылеты в северных районах Хамы и на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: передислоцировали подкрепление из Дамаска на юг Идлиба.

Курды: арестовали шесть человек к северо-западу от Дейр-эз-Зора по обвинению в связях с ИГИЛ1; задержали пятерых гражданских активистов в провинции Ракка.

«Хашд Аш-Шааби» (Силы народной мобилизации): отразили нападение террористов ИГ в провинции Киркук в Ираке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Ввиду непрекращающихся вылазок неизвестных боевиков на востоке Дейр-эз-Зора и на юге соседней Хасаки «Демократические силы Сирии»**** (SDF) возобновили рейды с целью выявления и уничтожения «спящих ячеек» «Исламского государства»1. Согласно информации военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), во время обысков в населенном пункте Хармушийа по обвинению в сотрудничестве с террористами были арестованы шесть человек. Более подробные сведения о личности задержанных пока уточняются.

Провинция Идлиб

После того как исламисты приступили к переброске дополнительных отрядов к линии разграничения сил с правительственными войсками, Сирийская арабская армия (САА) также направила несколько подразделений в сторону Идлиба. В зону боевых действий были передислоцированы солдаты 4-й танковой дивизии САА, базировавшиеся в Дамаске.

Между тем российские военные самолеты продолжают атаковать укрепрайоны террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» на юге региона. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), точечным авиаударам ВКС РФ подверглись позиции «Джебхат Ан-Нусры»1*** в окрестностях города Кафр-Небель. Также авиация РФ осуществила серию боевых вылетов в районе населенного пункта Хазарин.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (Raqqa_sl1) сообщает о том, что «Демократические силы Сирии» (SDF) задержали несколько гражданских активистов в административном центре провинции. Молодые люди по имени Элиас Хасан Алабо, Анас Хасан Алабо, Салах Аль-Кати и Халед Сауд Ас-Салам были взяты под стражу прямо во время обеда в одном из местных кафе. Предполагается, что причиной их ареста стали высказывания против оккупации курдов и американской коалиции. Кроме того, поступают данные о задержании сотрудника интернет-портала Euphrates Хасана Фаваза Аль-Кассаба, который прибыл в город Ат-Табка из Германии. Отмечается, что ему было предъявлено обвинение в финансировании террористов «Исламского государства». Многие сирийцы в социальных сетях призывают освободить Хасана Фаваза, заявляя о незаконности его ареста.

Провинция Хама

В северной части Хамы возобновились воздушные атаки российских ВКС. По информации новостного портала Step News Agency, военные самолеты ВКС России ведут огонь по расположениям радикалов вооруженной оппозиции на подступах к городу Мурек. Между тем в ходе зачистки ранее освобожденных территорий на границе с Идлибом было обнаружено множество подземных укрытий исламистов. Информационное агентство SANA News опубликовало фотографии убежищ боевиков, найденных неподалеку от населенного пункта Ум-Зайтун. Напомним, правительственные подразделения ведут полномасштабное наступление на границах зоны «Большого Идлиба», начало которого было спровоцировано регулярным нарушением режима тишины исламистами.

Ирак

Агентство новостей Bas News сообщает о новой вылазке членов подпольных групп «Исламского государства» в Киркуке. Нападение террористов произошло в районе Эр-Рияда на юге провинции. Налетчики открыли огонь одновременно по нескольким контрольно-пропускным пунктам проправительственных ополченческих отрядов «Хашд Аш-Шааби», однако преуспеть на данном направлении им не удалось. Отмечается, что атака боевиков была отбита, тогда как в результате ответных ударов Сил народной мобилизации были уничтожены несколько джихадистов, а также военный автомобиль. Информации о потерях рядах ополченцев пока не поступало. Напомним, о полном освобождении страны от ИГИЛ премьер-министр Хайдер Аль-Абади объявил еще в конце 2017 года, однако так называемые спящие ячейки группировки до сих пор угрожают безопасности мирного населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.