Офис Зеленского опроверг слухи о принуждении бюджетников участвовать в праздничном марше

Киев, 17 августа. Офис президента Украины Владимира Зеленского опроверг информацию о том, что сотрудников бюджетных организаций заставляют участвовать в марше по случаю Дня независимости страны.

«Информация о том, что офис президента якобы принудительно собирает учителей, врачей и представителей общественности на генеральную репетицию празднования, не соответствует действительности», — говорится в сообщении офиса президента Украины.

В офисе Зеленского подчеркнули, что сотрудники бюджетных организаций будут участвовать в мероприятиях на добровольной основе. В Киеве добавили, что будут сформированы делегации для того, чтобы оказать помощь тем, кто хочет принять участие в мероприятии. При этом отмечается, что значительная часть приглашенных на празднование будет отмечена наградами. Местным властям поручено собрать информацию о составе делегаций, чтобы участники смогли без проблем добраться до Киева.

Ранее Зеленский сообщил, что принял решение отказаться от проведения парада в честь Дня независимости из-за его дороговизны. В офисе Зеленского сообщили, что вместо парада состоится марш достоинства. В рамках празднования по Крещатику пройдут представители различных войск, ветераны, медики, учителя, спортсмены и другие лица. Президент Украины также намерен принять участие в этом мероприятии. Когда марш будет завершен, глава государства обратится к народу, а после состоится большой концерт.