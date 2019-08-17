Звезды эстрады поздравили Парк Горького с днем рождения. ФАН-ТВ

Центральный парк Москвы отмечает свой день рождения, в этом году ему уже 91 год. На фестивале, посвященному годовщине Парка Горького, москвичей и гостей столицы ждет музыкальное шоу. А большая программа включает в себя необычные угощения.
17 и 18 августа парк ждет гостей на именины. Основное празднование проходит на площади перед фонтаном и Пушкинской набережной. С11 утра гости могут попробовать блюда от лучших московских ресторанов. 17 августа парк устроил большой музыкальный концерт, в котором приняли участие Елка, Диана Гурцкая, Кристина Орбакайте, Стас Пьеха, Лолита, Ирина Дубцова, Т-Killah, Юлианна Караулова, Алексеев, Ольга Кормухина, Алексей Белов и Филипп Киркоров. Первой на сцену вышла певица Елка, которая отметила, что сама часто гуляет в Парке Горького, здесь ее можно встретить поздним вечером.
«Я очень-очень вам рада, мне очень приятно поздравить удивительное место с днем рождения, потому что именно здесь, реально, можно с бутербродом под кустом меня где-то встретить. И у меня к вам огромная просьба, если так произойдет, сделайте вид, что вы понятие не имеете кто я, потому что я тут правда отдыхаю. Именно тут в час ночи меня можно встретить в спортивочках на пробежке, это тоже абсолютная правда», — поделилась певица Елка.
О том, что Парк Горького является одним из лучших парков в стране и мире говорят все.
«Взрослый уже этот парк и, конечно, он очень сильно менялся так же, как и меняется все время Москва. И в том виде, в котором мы сегодня видим это действительно достойно аплодисментов, то, как можно его видеть последние несколько лет, когда можно кататься спокойно на самокатах, ходить в рестораны, лодки, корабли. Все сделано для того, чтобы культурно отдохнуть», — считает Тимур Соловьев, телеведущий.
«Вы знаете, мы празднуем сегодня этот потрясающий день, поскольку Парк Горького — это уникальное место, где всегда чувствуется огромная энергетика, радость, счастье, улыбка детей. Поверьте мне, это можно даже не видеть, это можно чувствовать. Мы, даже взрослые люди, когда сюда приходим, мы радуемся как дети, потому что все сделано для этого, чтобы люди радовались, чтобы люди жили, чтобы люди мечтали. Спасибо!» — сказала Диана Гурцкая, заслуженная артистка Российской Федерации.