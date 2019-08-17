Звезды эстрады поздравили Парк Горького с днем рождения. ФАН-ТВ

Центральный парк Москвы отмечает свой день рождения, в этом году ему уже 91 год. На фестивале, посвященному годовщине Парка Горького, москвичей и гостей столицы ждет музыкальное шоу. А большая программа включает в себя необычные угощения.

17 и 18 августа парк ждет гостей на именины. Основное празднование проходит на площади перед фонтаном и Пушкинской набережной. С11 утра гости могут попробовать блюда от лучших московских ресторанов. 17 августа парк устроил большой музыкальный концерт, в котором приняли участие Елка, Диана Гурцкая, Кристина Орбакайте, Стас Пьеха, Лолита, Ирина Дубцова, Т-Killah, Юлианна Караулова, Алексеев, Ольга Кормухина, Алексей Белов и Филипп Киркоров. Первой на сцену вышла певица Елка, которая отметила, что сама часто гуляет в Парке Горького, здесь ее можно встретить поздним вечером.

«Я очень-очень вам рада, мне очень приятно поздравить удивительное место с днем рождения, потому что именно здесь, реально, можно с бутербродом под кустом меня где-то встретить. И у меня к вам огромная просьба, если так произойдет, сделайте вид, что вы понятие не имеете кто я, потому что я тут правда отдыхаю. Именно тут в час ночи меня можно встретить в спортивочках на пробежке, это тоже абсолютная правда», — поделилась певица Елка.

О том, что Парк Горького является одним из лучших парков в стране и мире говорят все.

«Взрослый уже этот парк и, конечно, он очень сильно менялся так же, как и меняется все время Москва. И в том виде, в котором мы сегодня видим это действительно достойно аплодисментов, то, как можно его видеть последние несколько лет, когда можно кататься спокойно на самокатах, ходить в рестораны, лодки, корабли. Все сделано для того, чтобы культурно отдохнуть», — считает Тимур Соловьев, телеведущий.