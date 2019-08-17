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Полиция в Перми опросила врезавшегося в бетонную стену водителя автобуса

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Полиция в Перми опросила врезавшегося в бетонную стену водителя автобуса

Пермь, 17 августа. Полиция опросила водителя пассажирского автобуса, который врезался в бетонную стену в Перми, сообщили в ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

ДТП произошло 17 августа, погиб один пассажир, пострадали 32 человека, среди них 10 детей. Правоохранители получили объяснение по аварии от водителя и направили его на медицинское освидетельствование.

Результаты будут позже, отметили в ведомстве. Транспортное средство эвакуируют на стоянку, следователи планируют провести дополнительные исследования, пишет РЕН ТВ.

По предварительной информации, к аварии могла привести техническая неисправность в автобусе. Как ранее писала Газета.Ru, Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия.

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