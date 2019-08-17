Один человек погиб в ДТП с пятью автомобилями под Рязанью

Рязань, 17 августа. Один человек стал жертвой страшной аварии с участием пяти легковых автомобилей около Рязани, об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Рязанской области.

По данным МВД, авария произошла на 68-м километре трассы Спас-Клепики – Рязань. В результате столкновения пострадали пять человек.

«В столкновения пяти автомобилей пять человек пострадали, один погиб. Это — мост через реку Ока», — сообщили в МВД в комментарии ТАСС.

Ранее главное управление МЧС России по Рязанской области предупредило водителей о сильном тумане на дорогах и видимости от 200 до 500 м.

Ранее смертельная авария произошла в Перми. Водитель автобуса №53 врезался в бетонную стену здания в районе остановки «Лесозавод». В результате столкновения погиб один человек, еще 32 получили травмы.