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Сборная России одержала победу на «Танковом биатлоне»

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Сборная России одержала победу на «Танковом биатлоне»

Москва, 17 августа. Российская команда танкистов завоевала первое место на конкурсе «Танковый биатлон», завершив предложенную дистанцию за рекордное время.

Команда РФ преодолела трассу «Танкового биатлона» за 1 час 33 минуты и 20 секунд. При этом россиянам удалось разогнать танк Т-72 до 84 километров в час, пишут «Известия».

На втором месте расположилась команда из Белоруссии, которая преодолела дистанцию за 1 час 41 минуту 19 секунд. Тройку лидеров замыкает боевая машина Казахстана. На четвертом месте оказалась сборная Азербайджана, передает телеканал «Звезда».

«Танковый биатлон» — соревнования между экипажами в искусстве вождения боевой машины и точности стрельбы из установленного на танках основного и дополнительного вооружения. Конкурс проводят в рамках Армейских международных игр, которые организованы на площадках, расположенных в десяти странах мира.

Напомним, корреспондент Федерального агентства новостей наблюдал 7 августа за очередной победой российского экипажа на «Танковом биатлоне». Соревнования проходили на подмосковном полигоне «Алабино».

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