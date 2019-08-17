Полицейский дал урок вежливости «оппозиционерам» в Москве

Москва, 17 августа. Полицейский дал урок вежливости участникам несогласованного массового пикета в Москве, которые устроили конфликт из-за провокатора в толпе.

В столице состоялся согласованный митинг КПРФ «За честные выборы». По данным МВД, мероприятие собрало до 4 тысяч человек.

В некоторых районах Москвы сторонники несистемной оппозции устроили одиночные пикеты. Сотрудники правопорядка действовали корректно и спокойно отвечали на вопросы активистов.

На видео попал момент, когда одного из полицейских обвинили, что среди пикетчиков есть «их человек». Правоохранитель спокойно ответил, что не делит граждан на своих и чужих, сообщает «НьюИнформ».

«Вы все наши люди, граждане России!» — сказал он

Напомним, что акции проводят в поддержку сторонников блогера Алексея Навального, которым было отказано в участии в выборах в Мосгорудму из-за фальсификации подписей.

Среди них Любовь Соболь, Иван Жданов, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие. У юриста ФБК Соболь нашли 15% фальшивых подписей, в ее избирательных листах были подписи мертвецов, а в одной из столичных квартир она организовала штаб по рисовке подписей.