Елизавета II запретила Меган Маркл носить рваные джинсы

Лондон, 17 августа. Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогине Сассекской Меган Маркл носить рваные джинсы во время пребывания в шотландской резиденции. Монарх потребовала от супруги принца Гарри соблюдать дресс-код, об этом сообщил королевский источник.

По словам источника, Меган Маркл придется отказаться от денима, а также туфель на танкетке во время визита в замок Балморал. Герцог и герцогиня Сассекские прибудут в шотландскую резиденцию королевы летом.

«Королева не жалует деним, поэтому рваные джинсы а-ля американский тинейджер придется оставить в коттедже Фрогмор, наряду с туфлями на танкетке, которые Ее Величество ненавидит всеми фибрами души», — сообщил инсайдер The Sun.

Маркл неоднократно демонстрировала приверженность джинсам. Так, герцогиня появилась на турнире в Уимблдоне в джинсах с дыркой. Источник отметил, что Маркл придется «выкопать» в своем гардеробе зеленую хлопчатобумажную куртку из вощеной ткани английской фирмы J Barbour&Sons, ботинки Muck и походную обувь для визита в Шотландию. Кроме того, источник отметил, что герцогиня сможет носить в Балморале вещи шотландских дизайнеров, а для визита в церковь выбрать приличные наряды.

Ранее Меган Маркл уже становилась участницей скандала в Британии из-за нежелания следовать королевскому этикету. По словам источника, Маркл предпочитает сидеть за столом вместе с мужем, что противоречит принятым нормам. Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что после женитьбы принц Гарри потерял многих друзей, которые не согласны мириться с прихотями его супруги.