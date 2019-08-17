Жительница Канады назвала первый признак рака кожи

Оттава, 17 августа. Канадка Трейси Френч рассказала о том, что несколько лет не обращала внимание на прыщик, который появился на ее коже.

Женщина пояснила, что сначала новообразование выглядело как розовое пятнышко над губой. Через какое-то время оно стало шелушиться.

Канадка наконец-то решила провериться у врача. После проведения биопсии выяснилось, что «прыщик» является плоскоклеточным раком кожи.

Именно он и являлся первым признаком злокачественной опухоли. Медики оперативно удалили пораженный участок кожи. Трейси Френч призвала других женщин внимательно относиться к своему лицу и телу.

Она посоветовала обращать внимание даже на родинки и прыщики, которые не вызывают подозрений об опухоли. По мнению канадки, только регулярный осмотр у врача поможет вовремя выявить рак и спасти вашу жизнь.

Ранее сообщалось, что супруга президента Сирии Асма Асад излечилась от рака груди. Первая леди поблагодарила сирийских врачей за высокий профессионализм и жителей республики за постоянную поддержку.

По мнению одного из московских онкологов, риск развития рака связан с поздними родами у женщин. Россиянки стали рожать ближе к 30 годам, но идеальным возрастом для вынашивания ребенка и родов считается 24-25 лет.

В этом возрасте организм легко переносит нагрузки, связанные с беременностью, а сами роды проходят быстро и без последствия для здоровья женщины.