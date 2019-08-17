Судан празднует подписание конституционной декларации

Хартум, 17 августа. Жители Судана празднуют подписание Военным советом и оппозицией конституционной декларации, передает внештатный корреспондент Федерального агентства новостей из столицы восточно-африканской республики.

Самые масштабные гуляния развернулись в Хартуме. Люди с флагами заполонили улицы и центральную площадь города. В городе чувствуется праздничная обстановка: водители сигналят, повсюду слышна музыка, уличные музыканты поют песни.

Как сообщил телеканал Al Arabiya, 17 августа переходный Военный совет Судана и альянс оппозиции «За свободу и перемены» подписали конституционную декларацию. Стороны также утвердили политическое Соглашение о переходном периоде.

Свидетелями подписания документа стали представители европейских стран, Египта, Саудовской Аравии, Эфиопии. Согласно декларации, в Судане создадут Суверенный совет из 11 членов, в который войдут военные и гражданские лица.

Со временем Военный совет планируется распустить, власть передадут в руки гражданского правительства.

В середине апреля военные отстранили от власти президента Омара аль-Башира. Это произошло на фоне недовольства жителей Судана экономической ситуацией, что привело к массовым протестам. Ситуация в Судане вызвала обеспокоенность мирового сообщества.