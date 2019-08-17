В США заявили, что Вашингтону необходим аналог российской «Мертвой руки»

Нью-Йорк, 17 августа. США необходим собственный аналог российской системы ответного ядерного удара «Периметр» (более известна на Западе как Dead Hand — «Мертвая рука»). Об этом пишут американские военные специалисты Адам Лоутер и Кертис МакГиффин в материале «Америка нуждается в «Мертвой руке» на портале War on the Rocks.

По мнению авторов, Штатам нужна система автоматического управления массированным ответным ядерным ударом, так как у «потенциальных противников» Вашингтона появляются гиперзвуковое оружие и малозаметные крылатые ракеты и идет внедрение систем искусственного интеллекта.

«Такие технологии означают, что устаревшая американская система NC3 (Американская система ядерного командования, управления и связи. — Прим. ред.) может быть слишком медленной, чтобы президент мог принять взвешенное решение и передать приказы», — пишут авторы.

Американские специалисты, говоря об оружии, которое может угрожать Штатам, упоминают крылатые ракеты «Калибр-М» и Х-102, ядерный подводный беспилотник «Посейдон» и комплекс «Авангард».

По мнению авторов, ответом США на новые вызовы в сфере вооружения мог бы стать американский аналог российской системы «Периметр», известной на Западе как Dead Hand — «Мертвая рука». Особенностью этого комплекса, пишут Лоутер и МакГиффин, должна стать возможность самостоятельного принятия решения по нанесению ответного удара, основанная на собственной оценке входящей угрозы.

Авторы статьи предлагают рассредоточить мобильные баллистические комплексы по всей территории США, усилить системы наблюдения и разведки и разместить ракеты средней дальности недалеко от границ «противника», что могло бы сократить подлетное время до его позиций. Также Лоутер и МакГиффин пишут, что для оперативного принятия решения о нанесении удара по противнику возможно использование искусственного интеллекта. Однако они признают опасность такого подхода, которая заключается в имеющейся вероятности потери контроля человека над машиной.

Напомним, осенью 2018 года замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что российская система ответного ядерного удара «Периметр» остается эффективной. Он добавил, что алгоритм работы «Периметра» является темой, которая не подлежит раскрытию ни в одном из аспектов.