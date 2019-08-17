Составлен топ-5 доступных внедорожников

Москва, 17 августа. Эксперты составили топ-5 внедорожников с доступной ценой, которые изначально разрабатывались для поездок в сложных климатических условиях.

Машины, которые попали в рейтинг, наделены огромным потенциалом прочности. В список вошла японская модель Toyota Land Cruiser 70. Авто прекратили выпускать в 2007 году, однако на вторичном рынке его можно приобрести за 1 млн рублей. Но стоит помнить, что возможны проблемы с комплектующими в случае поломки. У модели четырехлитровый дизельный двигатель, мощность которого составляет чуть больше 100 лошадиных сил.

Также в топ вошла японская Suzuki Jimny, которую на вторичном рынке можно найти с достаточно невысокими показателями пробега за 600-700 тысяч рублей. Под капотом у машины 1,3-литровый двигатель, выдающий около 85 лошадиных сил. Однако есть недостаток — у модели маленький багажник.

Третью строчку занимает Mercedes-Benz G-Class, модель можно найти за 700 тысяч рублей на вторичном рынке. У авто 3-литровый «дизель» на 88 лошадиных сил.

Далее в рейтинге следуют Jeep Grand Cherokee ZJ, стоимость которого составляет около 500 тысяч рублей. Недостаток модели — высокий расход топлива. А вот мощность на порядок выше конкурентов — 240 лошадиных сил.

Пятую строчку замыкает Land Rover Defender 90/110, ценник которого начинается от 500 тысяч рублей. Под капотом машины расположена 185-сильная «восьмерка», которая работает в паре с 5-диапазонной МКПП и полным приводом.