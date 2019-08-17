Назван глава высшего органа власти Судана на переходный период

Хартум, 17 августа. Руководителем высшего органа власти Судана на время переходного периода станет глава Военного совета Абдул-Фаттах аль-Бурхан.

Глава Переходного совета Абдул-Фаттах аль-Бурхан в субботу заявил, что суданская революция достигла своих целей усилиями народа. Он также высоко оценил роль вооруженных сил в поддержке и защите требований народа.

Аль-Бурхан также поблагодарил африканских и эфиопских посланников за их роль в соглашении и наградил их орденом. Политик призвал молодежь внести свой вклад в процесс.

В субботу Военный совет Судана и представители ключевой оппозиции «За свободу и перемены» подписали в Хартуме конституционную декларацию. Документ регулирует основные принципы переходного периода и является законодательной базой для передачи власти от военных гражданским силам. Декларация включает информацию об основных органах власти и их взаимодействии между собой.

Согласно декларации, разведка переходит в подчинение правительству и совету, а Силы быстрого реагирования останутся под контролем ВС Судана. Кроме того, в документе сказано, что в совет, который будет действовать не менее трех лет, войдут 11 гражданских и военных представителей.

Протесты в Судане разгорелись апреле текущего года. В результате массовых демонстраций от власти был отстранен бывший президент Омар аль-Башир. Власть перешла в руки Переходного военного совета до проведения выборов.