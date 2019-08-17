Роспотребнадзор рассказал о правах пассажиров при задержке авиарейсов

Москва, 17 августа. Роспотребнадзор напомнил пасажирам об их правах при задержке авиарейсов, об этом говорится на сайте ведомства.

Под задержкой рейса понимается перерыв в воздушной перевозке по вине авиакомпании или вынужденная задержка при отправке самолета или в полете. В этом случае россияне имеют право отказаться от полета и вернуть деньги даже за невозвратные билеты.

Если пассажиры понесли убытки, они могут потребовать компенсацию. К примеру, если речь идет о заранее оплаченных экскурсиях. Контролирующее ведомство добавляет, что за просрочку доставки багажа взыскивает штраф в размере 25% МРОТ в час, но не более половины стоимости билета.

Авиакомпанию обяжут выплатить коменсацию, если не сможет доказать, что задержка произошла из-за независящих от нее обстоятельств. При задержке рейса пассажиры могут получить право на бесплатное хранение багажа, комнаты матери и ребенка, напитки, пишут «Известия».

Они могут совершить два телефонных звонка и отправить два сообщения. При задержке на четыре часа клиентам авиакомпании предоставляют питание.

Ранее Роспотребнадзор рассказал об угрозах, которые таит отдых в тропических странах. Речь идет об инфекционных заболеваниях и паразитах, насекомых.