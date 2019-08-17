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Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми выросло до 32 человек

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Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми выросло до 32 человек

Пермь, 17 августа. Число пострадавших в серьезной аварии с автобусом в Перми возросло до 32 человек. Соответствующая информация появилась на официальном сайте министерства здравоохранения Пермского края.

По последним данным ведомства, жертвой ДТП стал один человек, 32 пострадавших, в том числе десять детей, которых госпитализировали. 

«Девять в состоянии средней степени тяжести, у одного ребенка тяжелое состояние, 22 взрослых, у пяти из них тяжелое состояние», — сообщили в Минздраве.

Пострадавших госпитализировали в Пермскую краевую клиническую детскую больницу, городскую клиническую больницу №4, Пермскую краевую клиническую больницу, городскую больницу №6, больницу имени Гринберга.

В пресс-службе администрации Перми назвали причину ДТП, которое произошло в субботу на Новогайвинской улице: водитель автобуса №53 врезался в бетонную стену здания в районе остановки «Лесозавод». По предварительным данным, причиной смертельной аварии могла стать техническая неисправность автобуса.

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