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Согласованный митинг КПРФ в Москве прошел без задержаний

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Согласованный митинг КПРФ в Москве прошел без задержаний

Москва, 17 августа. Согласованный митинг КПРФ завершился на проспекте Сахарова в Москве. Массовое мероприятие прошло без инцидентов и задержаний, об этом сообщило ГУ МВД России.

По данным ведомства, по завершении митинга началась его неофициальная часть – концерт. Участие в согласованном митинге приняли около 4 тысяч человек. Кроме того, на проспект Сахарова вышли руководители КПРФ, депутаты Госдумы, известные политики и общественные деятели.

В Москве в июле и августе состоялись сразу несколько незаконных митингов в поддержку отстраненных выдвиженцев, уличенных в подделке подписей. Так, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли колоссальное количество поддельных подписей – 14% липовых автографов. Кроме того, в листах Соболь встречались «мертвые души». Обнаруженные поддельные подписи у Соболь не стали новостью, ведь еще в ходе предвыборной кампании в одной из московских квартир обнаружили целый офис по рисовке автографов в ее пользу.

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