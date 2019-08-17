США обвиняют Порошенко в краже миллиарда долларов кредита МВФ

Неприятностям уже бывшего президента Украины Петра Порошенко не видно конца. На Украине экс-гарант стал фигурантом сразу нескольких уголовных производств. Ему инкриминируют преступления экономического характера, а также государственную измену.

Порошенко аукнулась провокация, предпринятая ВМС Украины в Керченском проливе ноябре 2018 года. Тогда три украинских военных корабля нарушили государственную границу РФ, опасно маневрировали и не выполняли законные требования российских властей. Нарушители были задержаны и предстали перед судом.

Безрассудная политика Киева стоила морякам свободы. Они по сей день находятся за решеткой. Действующий на тот момент президент Порошенко надеялся извлечь из этой ситуации пользу как на международной арене, так и в делах внутренних. Он активно призывал западных партнеров к новым санкциям против Москвы.

Но главная задумка бывшего гаранта состояла в ином. Под предлогом «российской агрессии» верховный главнокомандующий ввел в стране военное положение. Этот правовой режим исключает возможность проведения выборов, на которые Петру Алексеевичу категорически не хотелось идти.

Однако парламентарии «обломали» этот план, согласовав военное положение лишь на месяц. Такой ход позволил вовремя начать избирательную кампанию. Несколько месяцев спустя украинские граждане отправили Порошенко на свалку истории вместе с его антироссийской истерией.

Потеряв власть, бывший президент столкнулся с серьезными проблемами уголовно-правового характера. Ему припомнили все: чудовищную коррупцию, сомнительные схемы с офшорами и безмятежный отдых на Мальдивах в условиях военного конфликта в Донбассе и постоянных «страшилок» самого Петра Алексеевича о вероятном «вторжении России».

Порошенко активно ходит на допросы, используя в качестве живого щита родных детей. Любопытно, что ребята общаются на русском, по-украински разговаривать толком не могут. Хотя их папа проявил себя в качестве ярого украинизатора и русофоба. Порошенко-отец чуть ли не каждый день прощался с «немытой Россией» и запрещал что-нибудь русское. А вот родных детей мове не научил.

Как бы ни было, тучи над бывшим главой Украины сгущаются. В этих условиях Порошенко мог бы надеяться на поддержку западных партнеров. Он ведь всегда очень гордился этой самой поддержкой.

Однако из-за океана идут дурные вести. Американцы не только равнодушно взирают на злоключения своего протеже, но и сами подкидывают дровишек. В Соединенных Штатах против Порошенко возбуждено сразу несколько уголовных дел. Об этом заявил экономический советник бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин. Он отметил, что расследование идет полным ходом. Особый интерес у американских правоохранителей вызывает нецелевое расходование кредитных средств, выделенных Международным валютным фондом.

«Есть основания полагать, что все эти деньги ушли не по назначению, их вывели в виде рефинансирование на коммерческие банки, а дальше — они рассосались по карманам. Все это делалось по распоряжению Порошенко», — подчеркивает Кислин.

Американский предприниматель добавил, что махинации экс-президента отнюдь не ограничиваются одним миллиардом. По его мнению, Порошенко и его окружение незаконно присвоили около восьми миллиардов долларов США.

«Порошенко и Луценко — коррупционеры, которые работали не на свой народ, а на свои карманы, и украли очень много денег. Только Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше 8 миллиардов долларов», — цитирует его «Страна».

Следует отметить, что кредиты МВФ — больной для Украины вопрос. Фонд «помогал» Киеву на кабальных условиях, то и дело настаивая на повышении тарифов на газ для населения. Как следствие, за годы после «революции достоинства» цены на газ для украинцев выросли более чем в десять раз. Почти столь же чувствительно подорожало отопление, электроэнергия и горячая вода. Поэтому аббревиатура «МВФ» вызывает в сердцах граждан легко понятный негатив.

В нашумевшем фильме «Слуга народа» герой Владимира Зеленского недвусмысленно высказался о перспективах дальнейшего сотрудничества с МВФ (слова доброго в этом спиче не было).

Яркий эпизод картины чрезвычайно понравился украинскому избирателю. Правда, в реальной жизни Зе-президент подошел к вопросу более рассудительно, чем его комедийный персонаж.

«Мы продолжаем сотрудничество с МВФ, чтобы в следующие пять лет значительно уменьшить и удешевить долговую нагрузку на страну. Сейчас мы отдаем за наши долги около 30% бюджета и платим сумасшедшие проценты», — заявлял президент в июне в интервью для издания «Гордон».

Впрочем, Зеленскому еще предстоит нести бремя ответственности за экономическую политику. А вот к его предшественнику серьезные вопросы назрели давно. Ведь если американские следователи правы, выходит, что украинцы страдали исключительно ради личного обогащения главы государства и его свиты.