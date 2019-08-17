Более 10 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Тульской области

Тула, 17 августа. Один человек погиб и еще 11 пострадали в результате ДТП в Тульской области. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам собеседника ФАН, произошло столкновение автобуса с легковым автомобилем. В результате аварии погиб один человек. По словам источника, 11 человек получили травмы, однако тяжело раненых среди пострадавших пассажиров автобуса нет.

Ранее в Перми произошло смертельное ДТП с автобусом. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в бетонную стену здания. В результате аварии погиб один человек. Также известно о 20 пострадавших, среди которых восемь детей.