Россия победила в танковом биатлоне на V Армейских международных играх. События дня. ФАН-ТВ

Итоги V Армейских международных игр
Любители военно-спортивных состязаний сегодня прощаются с одним из ярчайших событий последних двух недель. Подошли к концу V Армейские международные игры. В этом году с 3 по 17 августа они проходили сразу в 10 странах. Широкую географию составили Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Монголия, Узбекистан и, конечно, Россия. В заключительный день внимание публики приковано к финалу одной из самых популярных дисциплин — танковому биатлону. Но в этой дисциплине опередить наших бойцов не удалось никому. Российская команда сохранила за собой многолетнее лидерство и даже установила новый рекорд. Побив свои же более ранние достижения. Впрочем, за две недели зрителям представили большой выбор: турниры с участием авиации, морского флота, пехоты и даже медиков и поваров. Неудивительно, что игры вызвали у аудитории огромный интерес:
«Пятые юбилейные международные Армейские игры стали самыми масштабными за последние годы их проведения. Посетило игры более миллиона человек, клуб болельщиков в парке «Патриот» — более 80 000 человек», — подытожил Александр Перязев, главный судья Армейских международных игр.
В России главные мероприятия прошли на полигоне «Алабино» и в парке «Патриот» под Москвой. Стоит отметить, что в состязаниях участвовали более 5 000 военных из 39 государств: Африки, Европы, Азии и Латинской Америки. Еще пять стран — США, Франция, Словакия, Турция и Мексика — побывали на играх в статусе наблюдателей. Россия, оправдав статус фаворита, заняла первое место в общекомандном зачете. На втором — Китай, Казахстан же замкнул тройку призеров. Но, как всем известно, главное не победа, а участие. И в следующем году оно может стать еще более масштабным.
Историческое соглашение в Судане
Судан празднует исторический момент. Власти страны и протестующие, наконец, смогли договориться. Переходный Военный совет и оппозиционный блок «За свободу и перемены» подписали в Хартуме, долгожданную конституционную декларацию. Она отвечает за главные принципы управления Суданом, взаимодействие органов власти и ее передачу от военных к гражданским силам. Эти события снова привлекли на улицы толпы людей, однако теперь они не протестуют, а празднуют. Отныне создается Суверенный совет, в состав которого войдут 11 человек, среди них военные и гражданские. Возглавлять новый орган власти попеременно будет каждая из сторон. Сначала представитель военных — 21 месяц, а вслед за ним гражданский избранник — 18 месяцев. С конца прошлого года в Судане сохранялась неспокойная обстановка. Тогда местные жители вышли на протесты из-за роста цен на продовольствие. Возросшие аппетиты привели к тому, что армия отстранила от власти президента страны Омара аль-Башира, который стоял у руля почти 30 лет. Его место занял переходный Военный совет. И, хотя уход Башира был одним из главных требований активистов, митинги на этом не закончились, люди требовали отдать власть гражданскому правительству. Ну а теперь, судя по праздничному настроению собравшихся на улицах суданской столицы, ситуация в стране наконец наладится.
Акция за честные выборы в Москве
А в Москве на проспекте Сахарова снова шумиха. Сегодня там прошел очередной митинг за честные выборы, на сей раз согласованный. Одним из его организаторов выступила парламентская партия КПРФ. На прошлой неделе она обозначила ряд ключевых задач: отстоять права кандидатов-коммунистов, снятых с выборов и добиться отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. В то же время лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал провокаторов, которые подталкивают граждан к беспорядкам, и призвал все акции проводить исключительно в рамках закона.
«Дело в том, что те, кто подталкивает к этим беспорядкам, они сами в стороне остаются. Сплошь и рядом: молодежь бросают вперед, а сами…» — сказал Геннадий Зюганов, лидер КПРФ.
По оценкам МВД, на митинг КПРФ пришли около 4 000 горожан. Отметим, что всего на выборах в Мосгордуму зарегистрировано 234 кандидата. Из них 172 — партийцы, а 62 — самовыдвиженцы. Главный скандал разразился вокруг «отказников», их набралось 56, но больше всех нашумела так называемая команда Алексея Навального, которая попалась на липовых подписях, а вслед за этим провела серию несогласованных акций в Москве. Их организаторы сейчас проходят по ряду уголовных дел. Но есть и другой пример: представитель партии «Яблоко» Сергей Митрохин после отказа добился своей регистрации через суд. Тот вернул политику 203 ранее забракованных подписи. И наглядно показал, что успеха можно достичь юридическим, а главное законным путем.