Россия победила в танковом биатлоне на V Армейских международных играх. События дня. ФАН-ТВ

Итоги V Армейских международных игр Любители военно-спортивных состязаний сегодня прощаются с одним из ярчайших событий последних двух недель. Подошли к концу V Армейские международные игры. В этом году с 3 по 17 августа они проходили сразу в 10 странах. Широкую географию составили Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Монголия, Узбекистан и, конечно, Россия. В заключительный день внимание публики приковано к финалу одной из самых популярных дисциплин — танковому биатлону. Но в этой дисциплине опередить наших бойцов не удалось никому. Российская команда сохранила за собой многолетнее лидерство и даже установила новый рекорд. Побив свои же более ранние достижения. Впрочем, за две недели зрителям представили большой выбор: турниры с участием авиации, морского флота, пехоты и даже медиков и поваров. Неудивительно, что игры вызвали у аудитории огромный интерес: «Пятые юбилейные международные Армейские игры стали самыми масштабными за последние годы их проведения. Посетило игры более миллиона человек, клуб болельщиков в парке «Патриот» — более 80 000 человек», — подытожил Александр Перязев, главный судья Армейских международных игр. В России главные мероприятия прошли на полигоне «Алабино» и в парке «Патриот» под Москвой. Стоит отметить, что в состязаниях участвовали более 5 000 военных из 39 государств: Африки, Европы, Азии и Латинской Америки. Еще пять стран — США, Франция, Словакия, Турция и Мексика — побывали на играх в статусе наблюдателей. Россия, оправдав статус фаворита, заняла первое место в общекомандном зачете. На втором — Китай, Казахстан же замкнул тройку призеров. Но, как всем известно, главное не победа, а участие. И в следующем году оно может стать еще более масштабным.

Историческое соглашение в Судане Судан празднует исторический момент. Власти страны и протестующие, наконец, смогли договориться. Переходный Военный совет и оппозиционный блок «За свободу и перемены» подписали в Хартуме, долгожданную конституционную декларацию. Она отвечает за главные принципы управления Суданом, взаимодействие органов власти и ее передачу от военных к гражданским силам. Эти события снова привлекли на улицы толпы людей, однако теперь они не протестуют, а празднуют. Отныне создается Суверенный совет, в состав которого войдут 11 человек, среди них военные и гражданские. Возглавлять новый орган власти попеременно будет каждая из сторон. Сначала представитель военных — 21 месяц, а вслед за ним гражданский избранник — 18 месяцев. С конца прошлого года в Судане сохранялась неспокойная обстановка. Тогда местные жители вышли на протесты из-за роста цен на продовольствие. Возросшие аппетиты привели к тому, что армия отстранила от власти президента страны Омара аль-Башира, который стоял у руля почти 30 лет. Его место занял переходный Военный совет. И, хотя уход Башира был одним из главных требований активистов, митинги на этом не закончились, люди требовали отдать власть гражданскому правительству. Ну а теперь, судя по праздничному настроению собравшихся на улицах суданской столицы, ситуация в стране наконец наладится.