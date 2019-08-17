Минздрав РФ предложил штрафовать курящих работников

Москва, 17 августа. Министерство здравоохранения предложило работодателям новый способ борьбы с курением. Ведомство предлагает штрафовать курящих работников, об этом говорится в программе «Укрепление здоровья работающих».

В программе предлагается определить, насколько нужно снижать зарплаты курящим работникам, исходя из количества перекуров. Кроме того, в ведомстве предложили размещать в местах общего пользования тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физической нагрузки. Авторы программы уверены, что это поможет заменить курение.

Минздрав намерен запретить курение на территории предприятий, оборудовать помещения детекторами дыма и включить в пакет добровольного медицинского страхования помощь по отказу от курения. Также в ведомстве предложили финансировать лечение зависимости и медикаментозную терапию. В ведомстве считают, что в борьбе с курением помогают конкурсы и другие соревнования между сотрудниками.

В программе содержится и пункт о необходимости в офисе помещения с холодильником, чайником и посудой, где можно разогревать пищу. При этом сотрудникам с разъездной работой рекомендуется выдавать талоны на питание в заведениях. Кроме того, на территории офиса должны быть размещены кулеры с водой. Ответственными за реализацию программы предлагается назначить административно-хозяйственные службы, службы по работе с персоналом или профсоюзные комитеты.

Ранее ведомство предложило запретить продажу в офисах продуктов с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров и заменить их на здоровый перекус.