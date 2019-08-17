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Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции

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Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции

Брюссель, 17 августа. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер был срочно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря. Соответствующую информацию передает пресс-служба Европейской комиссии.

Согласно сообщению, Юнкер был вынужден прервать отпуск в Австрии по медицинским причинам. Председателя Еврокомиссии отправили в Люксембург, где ему предстоит операция по удалению желчного пузыря.

Напомним, срок Юнкера на посту главы Еврокомиссии завершится 31 октября, его место займет Урсула фон дер Ляйен, которая занимала пост главы Минобороны Германии с 2013 года.

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