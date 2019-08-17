Рогозин сообщил о начале летных испытаний корабля «Союз МС» с ракетой «Союз-2.1.а»

Москва, 17 августа. Государственная комиссия приняла решение о начале летных испытаний корабля «Союз МС» с ракетой космического назначения (РКН) «Союз-2.1.а», об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, ракету вывезут на стартовый комплекс 19 августа.

«На Байконуре госкомиссия приняла решение о начале летных испытаний корабля «Союз МС» с ракетой космического назначения (РКН) «Союз-2.1.а» и о вывозе 19 августа РКН на стартовый комплекс», — сообщил Рогозин в Twitter.

В прошлом году в России было произведено пять пусков ракет «Союз-ФГ», четыре пуска «Союз-2.1а» и три «Союз-2.1б», по два пуска «Рокота» и «Протона-М», один старт «Союза-2.1в». Кроме того, трижды производились пуски ракет «Союз-СТ» во Франции.

Ранее стало известно, что Рогозин пригласил экипаж самолета A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на запуск ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» с космодрома Байконур.

Пуск ракеты-носителя, согласно планам, состоится 25 сентября. На корабле «Союз МС-15» к Международной космической станции (МКС) отправятся российский космонавт Олег Скрипочка, первый арабский астронавт Хазаа аль-Мансури и астронавт NASA Джессика Миер.