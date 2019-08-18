Сирия, 18 августа. Турки перебрасывают подконтрольные бандгруппы на помощь террористам в Идлиб. Курды заявили, что поймали главаря одной из «спящих ячеек» ИГ1 в Ракке. ВВС САР и ВКС РФ провели новые бомбардировки укрепрайонов джихадистов к северу от Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели новые бомбардировки укрепрайонов джихадистов между Хамой и Идлибом.

Курды: заявили, что бойцы SDF**** арестовали главаря одной из «спящих ячеек» террористов ИГ в Ракке.

«Ахрар аш-Шам»: направила часть своих отрядов, базирующихся в Африне, в южную часть провинции Идлиб.

Турция: набирает новых боевиков в подконтрольные бандформирования для того, чтобы бросить их в район Хан-Шейхуна в помощь террористам.

Провинция Алеппо

Турция набирает новых боевиков в подконтрольные бандформирования для того, чтобы бросить их в Южный Идлиб в помощь антиправительственным исламистским формированиям, в том числе крайне радикальной «Джебхат ан-Нусре»1 (запрещена в РФ), сообщает местный новостной Twitter-ресурс SRO. Отмечается, что основная часть «новобранцев» в настоящее время концентрируется в оккупированной джихадистами западной части провинции Алеппо. В основном в состав данных «отрядов поддержки» вошли радикалы, ранее уже действовавшие в боях в Идлибской зоне, а также в провинции Дейр-эз-Зор.

Боевики протурецкой группировки «Ахрар аш-Шам» разместили на своих каналах в Telegram видеозапись, запечатлевшую их передвижение из кантона Африн в сторону Идлиба. Таким образом, радикалы данного формирования также намерены помочь террористам сдержать развивающееся освободительное наступление правительственной армии САР на южной окраине Идлибской зоны.

Провинция Идлиб

Боевая авиация САР и РФ продолжает наносить удары по расположениям террористов на юге Идлиба в поддержку частей Сирийской арабской армии (САА), продвигающихся в районе города Хан-Шейхун. По информации Masar Press Agency, российские и сирийские самолеты вели бомбардировки по военным объектам боевиков, преимущественно из состава террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», в предместьях населенных пунктов Маарет Харма, Ракайя, Кафр Саджна, Аш-Шейх Мустафа, Хиш, Ат-Тамания и Хан-Шейхун. Согласно данным Twitter-канала (Step_Agency), налетам также подверглись позиции радикалов-исламистов вблизи городов Маарет Ан-Нуман и Курса. Сведения о масштабе урона, причиненного террористическим бандгруппам, в настоящее время выясняются.

Провинция Ракка

Как утверждает связанный с курдскими силами источник в сети Twitter (@NotWoofers), бойцы Сирийских демократических сил (SDF) задержали в Ракке главаря одной из крупнейших в районе подпольных ячеек «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Сообщается, что арестованный боевик известен под позывным Кемаль Джума Аль-Джаджа. В «освобожденном» почти два года назад городе до сих пор почти ежедневно слышны взрывы и происходят обстрелы, предпринимаемые многочисленными «спящими ячейками» ИГ. Несмотря на многочисленные заявления SDF и США об их якобы продолжающейся активной антитеррористической деятельности за Евфратом, во всем регионе в последнее время только растет террористическая активность, из-за чего страдает в первую очередь местное население.

Провинция Хама

Фортификационные сооружения джихадистов в северной части Хамы продолжают подвергаться ударам авиации. Как передает портал Masar Press Agency, под прицелом, в частности, оказались укрепления боевиков на окраинах стратегического города Аль-Латамина. Сведений о причиненном террористам ущербе оппозиционное агентство не приводит. Данный населенный пункт вместе с окрестностями — Аль-Латаминский выступ — один из наиболее укрепленных районов оккупации так называемой вооруженной оппозиции. Однако в случае возможного скорого взятия сирийской армией Хан-Шейхуна, бандгруппы, занимающие эту местность, окажутся в кольце окружения САА.

1 Организация запрещена на территории РФ.