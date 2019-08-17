Создатель кролика Роджера умер в Великобритании

Лондон, 17 августа. Создатель популярного мультипликационного героя кролика Роджера Ричард Уильямс скончался в Великобритании в возрасте 86 лет, пишет The Sun.

Известный режиссер-мультипликатор трижды получил престижную премию Оскар. Всемирная популярность к Уильямсу пришла в 1988 году после появления на экранах кролика Роджера и Джессики Рэббит.

Он также является создателем анимации титров двух частей «Розовой пантеры». Как отмечает британской издание, Уильямс родом из Канады, в 50-х годах его семья переехала в Соединенное Королевство.

Он умер 16 августа у себя дома. Ричард Уильямс писал книги и давал лекции для молодых мультипликаторов. В 2000 году вышел его учебник «Аниматор: Набор для выживания».

В ноябре 2018 года умер всемирно известный создатель супергероев вселенной Marvel Стэн Ли. Писатель скончался на 96-м году жизни в одной из клиник Голливуда.

Корпорации Marvel и Disney сошлись во мнении, что он был экстраординарным человеком, который оставил после себя огромное наследие.