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Названа причина смертельной аварии с автобусом в Перми

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Названа причина смертельной аварии с автобусом в Перми

Пермь, 17 августа. Причиной смертельной аварии с автобусом в Перми могла стать техническая неисправность автобуса, сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Авария произошла в субботу на Новогайвинской улице. Водитель автобуса №53 врезался в бетонную стену здания в районе остановки «Лесозавод». В момент столкновения в автобусе находились 59 человек, из них 17 пострадали. В состоянии средней тяжести находятся 14 человек, в том числе четверо детей. Два человека находятся в тяжелом состоянии, одна женщина погибла.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал доследственную проверку по факту ДТП. На месте происшествия работают следователи следственного управления и следователи-криминалисты.

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